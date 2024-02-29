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СМИ: В Чаде арестовали одного из главных оппозиционеров

СМИ: В Чаде арестовали одного из главных оппозиционеров Силы безопасности Чада арестовали и доставили в администрацию президента одного из главных оппозиционеров и одновременно дядю президента - генерала Сале Деби Итно.
Другие страны
29 февраля 2024 г. 05:18
СМИ: В Чаде арестовали одного из главных оппозиционеров

Силы безопасности Чада арестовали и доставили в администрацию президента одного из главных оппозиционеров и одновременно дядю президента - генерала Сале Деби Итно.

Как передает Report, об этом сообщил портал Tchad One со ссылкой на источники.

Задержание последовало за штурмом дома генерала. 10 февраля он перешел в главную оппозиционную партию Чада "Социалистическую партию без границ" (СПГ), покинув правящую партию Патриотическое движение спасения (ПДС). Ранее ее возглавлял старший брат генерала, ныне покойный экс-президент Идрисс Деби Итно, а теперь - его сын и племянник генерала президент Махамат Идрисс Деби Итно. По данным портала 28 февраля при штурме штаб-квартиры СПГ, которая располагается в доме Сале Деби Итно, был убит председатель СПГ Яя Дилло. Его тело увезли в неизвестном направлении. По данным Tchad One, схожая судьба может ожидать и Сале Деби Итно.

Напомним, что ранее президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно распорядился "немедленно арестовать всех без исключения активистов (СПГ)", совершивших нападение на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ) в Нджамене, "кем бы они ни были и какой пост ни занимали". Накануне ночью офис АНД был атакован. Власти обвинили в этом СПГ, сообщив, что атака была местью за арест активиста СПГ, который обвиняется в покушении на убийство председателя Верховного суда. Дилло назвал нападение на председателя суда "инсценировкой".

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