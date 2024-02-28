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Президент Чада распорядился арестовать всех участников нападения на службу безопасности

Президент Чада распорядился арестовать всех участников нападения на службу безопасности Президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно отдал распоряжение немедленно арестовать всех без исключения активистов оппозиционной "Социалистической партии без границ" (СПГ), совершивших нападение на штаб-квартиру Агентства национальной без
Другие страны
28 февраля 2024 г. 23:42
Президент Чада распорядился арестовать всех участников нападения на службу безопасности

Президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно отдал распоряжение немедленно арестовать всех без исключения активистов оппозиционной "Социалистической партии без границ" (СПГ), совершивших нападение на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ) в Нджамене.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике министерства информации Чада, распространенном по итогам заседания кабинета по вопросам безопасности.

"Президент и главнокомандующий ВС Чада провел 28 февраля заседание правительства по вопросам безопасности и нынешней ситуации в стране, - указывается в документе. - В нем участвовали несколько министров, члены личного кабинета главы государства, а также высшие военачальники, главы службы разведки и судебной власти. Они рассмотрели обстановку после нападения активистов СПГ на штаб-квартиру АНБ. Глава государства подчеркнул необходимость немедленно задержать исполнителей этого предосудительного акта, кем бы они ни были и какой пост ни занимали. Он также распорядился постоянно проводить обыски в столице всех зданий за исключением тех, которые принадлежат персонам, обладающим неприкосновенностью по закону".

Минувшей ночью офис АНД в Нджамене подвергся нападению. После этого в городе наблюдались перебои в работе интернета. Власти заявили, что обстановка в столице находится под их контролем. Все подъезды к зданию АНБ были перекрыты.

Власти обвинили в произошедшем СПГ, штаб-квартира которой была взята штурмом. Часть нападавших на АНБ задержана, ведется поиск остальных. Правительство сообщило, что атака была совершена после ареста активиста СПГ, который обвиняется в покушении на убийство председателя Верховного суда. В свою очередь лидер СПГ Яя Дилло, который является племянником президента, назвал нападение на председателя суда "инсценировкой".

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