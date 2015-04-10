СМИ узнали о дате вступления Хиллари Клинтон в президентскую гонку

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ / Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон может официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в эти выходные, передает Report со ссылкой на РБК.

Агентство Reuters ссылается на данные сразу нескольких источников, близких к окружению бывшей первой леди США.

Ранее издание New York Daily News сообщило, что объявление будет сделано в воскресенье, 12 апреля. Однако остальные источники агенства точную дату не подтвердили.

Ожидается, что Клинтон объявит о вступлении в президентскую гонку через социальные сети. Клинтон уже баллотировалась на президентский пост в 2008 году, однако уступила в гонке действующему президенту Бараку Обаме.

Из политических тяжеловесов о своем участии в выборах уже заявил сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. 58-е выборы президента США запланированы на вторник 8 ноября 2016 года.