Elvis
    СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 10:44
    Украинская делегация отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

    Ожидается, что делегация, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

    Также Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.

    KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Floridaya yola düşüb
    Ukrainian team heads to US for talks with Trump envoy Witkoff
