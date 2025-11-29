СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 10:44
Украинская делегация отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ожидается, что делегация, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.
Также Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.
Последние новости
11:30
В Турции проведена операция против FETÖ, задержано более 90 подозреваемыхВ регионе
11:27
Фото
МЧС провело командно-штабные учения в НахчыванеВнутренняя политика
11:16
В Азербайджане 51 новый исторический объект взят под госохрануВнутренняя политика
11:05
В Азербайджане лица, получившие отсрочку от армии по болезни, проходят повторное обследование - ЭКСКЛЮЗИВВнутренняя политика
10:53
Азербайджанская нефть продолжает дорожатьЭнергетика
10:52
Житель Самуха погиб от удара электрическим током в ГянджеПроисшествия
10:44
СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с УиткоффомДругие страны
10:38
На Урале опрокинулся автобус с детской футбольной командойДругие страны
10:35