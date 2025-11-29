СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом

Украинская делегация отправилась во Флориду (США) для дальнейшего обсуждения мирного плана.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что делегация, в которую входят секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, встретится со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером во Флориде.

Также Уиткофф должен возглавить делегацию США на переговорах в России на следующей неделе.