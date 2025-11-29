KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Floridaya yola düşüb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 29 noyabr, 2025
    • 10:56
    Ukrayna nümayəndə heyəti sülh planını müzakirə etmək üçün Floridaya (ABŞ) yola düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" "Bloomberg"ə istinadən məlumat yayıb.

    Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov və xarici işlər nazirinin birinci müavini Sergey Kislitsadan ibarət nümayəndə heyəti Floridada ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və prezidentin kürəkəni Cared Kuşnerlə görüşəcək.

    Bundan başqa, Uitkoff gələn həftə Rusiyada aparılacaq danışıqlarda ABŞ nümayəndə heyətinə rəhbərlik etməlidir.

    СМИ: Умеров и Кислица уже отправились во Флориду на переговоры с Уиткоффом
    Ukrainian team heads to US for talks with Trump envoy Witkoff

