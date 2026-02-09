СМИ: Украина попросит у ЕС дополнительные Patriot и NASAMS
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 13:49
Украина попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, во время встречи в Брюсселе с руководителями оборонных ведомств стран ЕС 11 февраля.
Как передает Report, об этом сообщает издание Politico.
"Министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева", - сообщает издание.
Также издание отмечает, что в повестке дня заседания министров обороны стран ЕС только один пункт: поддержка Украины.
