СМИ: Украина попросит у ЕС дополнительные Patriot и NASAMS

Украина попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, во время встречи в Брюсселе с руководителями оборонных ведомств стран ЕС 11 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico.

"Министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева", - сообщает издание.

Также издание отмечает, что в повестке дня заседания министров обороны стран ЕС только один пункт: поддержка Украины.