    СМИ: Украина попросит у ЕС дополнительные Patriot и NASAMS

    09 февраля, 2026
    09 февраля, 2026
    13:49
    Украина попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, во время встречи в Брюсселе с руководителями оборонных ведомств стран ЕС 11 февраля.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Politico.

    "Министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева", - сообщает издание.

    Также издание отмечает, что в повестке дня заседания министров обороны стран ЕС только один пункт: поддержка Украины.

    KİV: Ukrayna Aİ-dən əlavə raket kompleksləri istəyəcək
    Media: Ukraine to ask EU for additional Patriot, NASAMS
    Лента новостей