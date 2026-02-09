İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    KİV: Ukrayna Aİ-dən əlavə raket kompleksləri istəyəcək

    • 09 fevral, 2026
    • 14:00
    KİV: Ukrayna Aİ-dən əlavə raket kompleksləri istəyəcək

    Ukrayna fevralın 11-də Brüsseldə Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüş zamanı əlavə zenit-raket kompleksləri, o cümlədən, "Patriot" və NASAMS ilə bağlı müraciət edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri məlumat yayıb.

    "Ukraynanın müdafiə naziri Mixail Fyodorov, çox güman ki, uzun müddətdir, Kiyevin prioritetlər siyahısında yer alan "Patriot" və NASAMS da daxil olmaqla əlavə zenit-raket kompleksləri ilə bağlı müraciət edəcək", - nəşr bildirib.

    Qeyd olunub ki, Aİ ölkələrinin müdafiə nazirlərinin iclasının gündəliyinə yalnız bir məsələ - Ukraynaya dəstək daxildir.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Avropa İttifaqı
