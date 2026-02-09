KİV: Ukrayna Aİ-dən əlavə raket kompleksləri istəyəcək
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 14:00
Ukrayna fevralın 11-də Brüsseldə Avropa İttifaqı (Aİ) ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüş zamanı əlavə zenit-raket kompleksləri, o cümlədən, "Patriot" və NASAMS ilə bağlı müraciət edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri məlumat yayıb.
"Ukraynanın müdafiə naziri Mixail Fyodorov, çox güman ki, uzun müddətdir, Kiyevin prioritetlər siyahısında yer alan "Patriot" və NASAMS da daxil olmaqla əlavə zenit-raket kompleksləri ilə bağlı müraciət edəcək", - nəşr bildirib.
Qeyd olunub ki, Aİ ölkələrinin müdafiə nazirlərinin iclasının gündəliyinə yalnız bir məsələ - Ukraynaya dəstək daxildir.
Son xəbərlər
14:36
"Tottenhem" fransalı hücumçu ilə bağlı qərar veribFutbol
14:32
Papikyan: Ermənistan MN sərhəddə üç il ərzində görülən mühəndis-istehkam işləri barədə hesabat verəcəkRegion
14:31
Azərbaycanda ötən ay 228 ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürübMaliyyə
14:23
Papoyan: Rusiyanın TRIPP layihəsində iştirakı nəzərdə tutulmurRegion
14:23
Azərbaycanda ulduz kateqoriyalı hotellərin 74 %-i paytaxtdadırTurizm
14:22
Naxçıvana MR-a Baş nazir təyin edilən Cabbar Musayev Naxçıvan şəhər İcra başçısı vəzifəsindən azad edilibDaxili siyasət
14:21
Ötən həftə 670 hektara yaxın ərazi minalardan təmizlənibDaxili siyasət
14:20
Liviya sahillərində qayıq aşıb, 53 miqrant ölüb və ya itkin düşübDigər ölkələr
14:18