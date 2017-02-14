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    СМИ: Убит брат лидера Северной Кореи

    Полиция Малайзии подтвердила, что неопознанный мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в Малайзии. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники.

    По словам источника, единокровный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура представителями спецслужб КНДР.

    Полиция Малайзии подтвердила Reuters, что неопознанный мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта. Представители службы безопасности страны пока не подтвердили личность погибшего.

    Ким Чон Нам - единокровный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына, старший сын Ким Чен Ира, впавший в немилость и отстраненный от наследования высшего поста Северной Кореи.

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