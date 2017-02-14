СМИ: Убит брат лидера Северной Кореи

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына убит в Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap, сославшись на неназванные источники.

По словам источника, единокровный брат северокорейского лидера Ким Чон Нам был отравлен в аэропорту Куала-Лумпура представителями спецслужб КНДР.

Полиция Малайзии подтвердила Reuters, что неопознанный мужчина скончался по пути в больницу из аэропорта. Представители службы безопасности страны пока не подтвердили личность погибшего.

Ким Чон Нам - единокровный брат действующего главы КНДР Ким Чен Ына, старший сын Ким Чен Ира, впавший в немилость и отстраненный от наследования высшего поста Северной Кореи.