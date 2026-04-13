СМИ: Трамп рассматривает возможность возобновить бомбардировки Ирана

Президент США Дональд Трамп и его советники изучают возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, возобновление огня был один из вариантов, который Трамп рассматривал 12 апреля после провала переговоров в Пакистане.

Отмечается, что Трамп также может вернуться к масштабной кампании бомбардировок, однако этот вариант считается наименее вероятным из-за риска усиления нестабильности в регионе и нежелания президента втягиваться в затяжной военный конфликт.

В качестве альтернативы рассматривается временная блокада, направленная на усиление давления на союзников с тем, чтобы в перспективе они взяли на себя большую роль в обеспечении военного сопровождения судов в проливе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.