СМИ: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 19:48
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планируют провести встречу 8 ноября.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По его словам, место встречи пока не определено.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в ближайшее время Орбан встретится с Трампом, чтобы обсудить влияние на экономику Венгрии последствий санкций в отношении российских нефтекомпаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".
Последние новости
20:27
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит прилагать усилия для обеспечения устойчивого мира в регионеВнешняя политика
20:27
Катар взаимодействует с США и Ираном для возобновления ядерных переговоровДругие страны
20:21
Билал Эрдоган находится с визитом в АзербайджанеВнешняя политика
20:19
Посол Турции: Мир в регионе принесет пользу всему международному сообществуВнешняя политика
20:15
Фото
Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭВнешняя политика
20:08
Фото
В Тбилиси отметили 102-ю годовщину основания Турецкой РеспубликиВ регионе
20:07
ЦАХАЛ снова нанес удар по сектору ГазаДругие страны
20:01
Сахиба Гафарова: Турция поддерживает Азербайджан в восстановлении КарабахаВнешняя политика
19:52