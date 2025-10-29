СМИ: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планируют провести встречу 8 ноября.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, место встречи пока не определено.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в ближайшее время Орбан встретится с Трампом, чтобы обсудить влияние на экономику Венгрии последствий санкций в отношении российских нефтекомпаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".