    СМИ: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября

    • 29 октября, 2025
    • 19:48
    СМИ: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября

    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планируют провести встречу 8 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    По его словам, место встречи пока не определено.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в ближайшее время Орбан встретится с Трампом, чтобы обсудить влияние на экономику Венгрии последствий санкций в отношении российских нефтекомпаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

