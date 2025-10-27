Орбан обсудит с Трампом санкции в отношении российской нефти

Власти Венгрии намерены рассмотреть последствия для экономики страны американских санкций в отношении России, после чего у премьер-министра Виктора Орбана будет возможность обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"На этой неделе мы оцениваем точные юридические и физические последствия санкций США. При необходимости премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, где, по словам Сийярто, он обсудит, какое влияние могут оказать на экономику Венгрии последствия санкций в отношении российских нефтекомпаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Минфин США в ночь на 23 октября объявил о введении дополнительных санкций, касающихся экспорта российской нефти.