    Орбан обсудит с Трампом санкции в отношении российской нефти

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 20:22
    Власти Венгрии намерены рассмотреть последствия для экономики страны американских санкций в отношении России, после чего у премьер-министра Виктора Орбана будет возможность обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    "На этой неделе мы оцениваем точные юридические и физические последствия санкций США. При необходимости премьер-министр сможет лично обсудить этот вопрос на следующей неделе в Вашингтоне", - отметил министр.

    Ранее сообщалось, что в ближайшее время Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, где, по словам Сийярто, он обсудит, какое влияние могут оказать на экономику Венгрии последствия санкций в отношении российских нефтекомпаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

    Минфин США в ночь на 23 октября объявил о введении дополнительных санкций, касающихся экспорта российской нефти.

