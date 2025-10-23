Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Орбан отправится с визитом в Вашингтон

    • 23 октября, 2025
    • 00:02
    Орбан отправится с визитом в Вашингтон

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится нанести визит в Вашингтон.

    Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

    "Мы провели встречу в отличной атмосфере, и она продолжалась дольше, чем планировалось, но на то были веские причины, поскольку, с одной стороны, нужно было обсудить вопросы, связанные с мирными усилиями, а с другой - темы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра в Вашингтон", - сказал глава венгерского МИД в интервью телекомпании М1.

