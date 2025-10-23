Орбан отправится с визитом в Вашингтон
Другие страны
- 23 октября, 2025
- 00:02
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится нанести визит в Вашингтон.
Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.
"Мы провели встречу в отличной атмосфере, и она продолжалась дольше, чем планировалось, но на то были веские причины, поскольку, с одной стороны, нужно было обсудить вопросы, связанные с мирными усилиями, а с другой - темы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра в Вашингтон", - сказал глава венгерского МИД в интервью телекомпании М1.
Последние новости
00:34
BP отказалась от проекта морской ветроэлектростанции в США после критики ТрампаДругие страны
00:02
Орбан отправится с визитом в ВашингтонДругие страны
23:48
Гурбан Гурбанов: "Карабах" боролся до концаФутбол
23:44
СМИ: В Челябинске при взрыве на заводе погибли четыре человекаВ регионе
23:38
Минфин США: Скоро мы объявим об усилении санкций против РоссииДругие
23:34
МИД Турции: Аннексия Западного берега Иордана противоречит международному правуВ регионе
23:28
Британия перехватила российский корабль в своих водахДругие страны
23:20
WSJ: США разрешили Украине использовать дальнобойные ракетыДругие страны
23:02