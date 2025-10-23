Орбан отправится с визитом в Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится нанести визит в Вашингтон.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио.

"Мы провели встречу в отличной атмосфере, и она продолжалась дольше, чем планировалось, но на то были веские причины, поскольку, с одной стороны, нужно было обсудить вопросы, связанные с мирными усилиями, а с другой - темы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра в Вашингтон", - сказал глава венгерского МИД в интервью телекомпании М1.