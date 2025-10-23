İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Orban Vaşinqtona səfər edəcək

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 00:31
    Orban Vaşinqtona səfər edəcək
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Vaşinqtona səfərə hazırlaşır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto Vaşinqtonda ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio ilə danışıqlardan sonra bildirib.

    "Biz çox gözəl bir atmosferdə görüş keçirdik və o, planlaşdırıldığından uzun çəkdi, lakin bunun ciddi səbəbləri var idi, çünki bir tərəfdən sülh səyləri ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək lazım idi, digər tərəfdən isə baş nazirin Vaşinqtona qarşıdakı səfəri ilə bağlı mövzuları", - Macarıstan XİN rəhbəri "M1" telekanalına müsahibəsində deyib.

    Орбан отправится с визитом в Вашингтон

