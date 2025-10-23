Orban Vaşinqtona səfər edəcək
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 00:31
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban Vaşinqtona səfərə hazırlaşır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto Vaşinqtonda ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio ilə danışıqlardan sonra bildirib.
"Biz çox gözəl bir atmosferdə görüş keçirdik və o, planlaşdırıldığından uzun çəkdi, lakin bunun ciddi səbəbləri var idi, çünki bir tərəfdən sülh səyləri ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək lazım idi, digər tərəfdən isə baş nazirin Vaşinqtona qarşıdakı səfəri ilə bağlı mövzuları", - Macarıstan XİN rəhbəri "M1" telekanalına müsahibəsində deyib.
Son xəbərlər
00:51
Cevdet Yılmaz bütün dövlətləri İsrail parlamentinin qərarını qınamağa çağırıbRegion
00:31
Orban Vaşinqtona səfər edəcəkDigər ölkələr
00:14
Britaniya öz ərazi sularında Rusiya hərbi gəmisini saxlayıbDigər ölkələr
00:03
ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirəcəkDigər
23:58
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Zuban–Sevan qardaşlığı: Lənkərandan Göyçəyə uzanan izlər"Region
23:57
"Atletik"in baş məşqçisi: "Qarabağ" bizə qol vuranda bunu sakit qarşıladım"Futbol
23:51
Çelyabinskdə zavodda partlayış baş verib, dörd nəfər həlak olubRegion
23:48
KİV: ABŞ Ukraynaya uzaqmənzilli raketlərdən istifadə etməyə icazə veribDigər ölkələr
23:40