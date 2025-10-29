İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 20:09
    KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbənin sözlərinə görə, görüşün yeri hələ müəyyən edilməyib.

    СМИ: Трамп планирует встретиться с Орбаном 8 ноября

