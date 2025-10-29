KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır
- 29 oktyabr, 2025
- 20:09
ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Mənbənin sözlərinə görə, görüşün yeri hələ müəyyən edilməyib.
