İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    • 05 mart, 2026
    • 22:18
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sərhədçi Ordunu məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVIII turunda "Sərhədçi" "Ordu" ilə üz-üzə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutub.

    Görüş "Sərhədçi"nin 70:67 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

    Qeyd edək ki, turun bu gün baş tutan açılış matçında "Sumqayıt" səfərdə "Qubanı" 117:116 hesabı ilə məğlub edib. XVIII tura martın 8-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Sərhədçi" basketbol klubu "Ordu" klubu "Sərhədçi" İdman Mərkəzi

    Son xəbərlər

    22:29

    Şahbaz Şərif İranın Azərbaycana dron hücumu ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib

    Xarici siyasət
    22:26

    İş adamı Merçant Trampa qarşı sui-qəsddə İranın əli olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    22:20

    Monteneqro XİN: İranın Naxçıvana dron hücumları bütün region üçün təhlükə yaradır

    Xarici siyasət
    22:18

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    22:17

    Zelenski: ABŞ Ukraynaya İran dronları ilə mübarizədə dəstək barədə sorğu göndərib

    Digər ölkələr
    22:15

    Azərbaycan ombudsmanı İranın Naxçıvana dron hücumunu qınayıb

    Daxili siyasət
    22:07

    İranın Naxçıvana dron hücumunda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıb

    Sağlamlıq
    22:04

    BMT: İranın Naxçıvana dron hücumu Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdır

    Xarici siyasət
    22:00
    Foto

    Qaradağın Sahil qəsəbəsində yeni cüdo zalı fəaliyyətə başlayıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti