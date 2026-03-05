Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" "Ordu"nu məğlub edib
Komanda
- 05 mart, 2026
- 22:18
Azərbaycan Basketbol Liqasının XVIII turunda "Sərhədçi" "Ordu" ilə üz-üzə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, qarşılaşma "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutub.
Görüş "Sərhədçi"nin 70:67 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.
Qeyd edək ki, turun bu gün baş tutan açılış matçında "Sumqayıt" səfərdə "Qubanı" 117:116 hesabı ilə məğlub edib. XVIII tura martın 8-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
22:29
Şahbaz Şərif İranın Azərbaycana dron hücumu ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edibXarici siyasət
22:26
İş adamı Merçant Trampa qarşı sui-qəsddə İranın əli olduğunu bildiribDigər ölkələr
22:20
Monteneqro XİN: İranın Naxçıvana dron hücumları bütün region üçün təhlükə yaradırXarici siyasət
22:18
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" "Ordu"nu məğlub edibKomanda
22:17
Zelenski: ABŞ Ukraynaya İran dronları ilə mübarizədə dəstək barədə sorğu göndəribDigər ölkələr
22:15
Azərbaycan ombudsmanı İranın Naxçıvana dron hücumunu qınayıbDaxili siyasət
22:07
İranın Naxçıvana dron hücumunda xəsarət alanlardan üçü evə buraxılıbSağlamlıq
22:04
BMT: İranın Naxçıvana dron hücumu Azərbaycanın suverenliyinin açıq-aydın pozulmasıdırXarici siyasət
22:00
Foto