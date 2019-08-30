СМИ: Трамп отменил поездку в Польшу

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомлённых источника.

По словам одного из источников, представлять делегацию США в Варшаве будет вице-президент Майк Пенс.

Отмечается, что ураган должен достичь побережья Флориды во вторник, 2 сентября.

Ранее польские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп откладывает свой визит на сутки и прибудет в Польшу не в субботу, 31 августа, как планировалось, а в воскресенье, 1 сентября.