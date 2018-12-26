СМИ: Токио принял решение о возобновлении коммерческой добычи китов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Японии приняло решение о выходе из Международной комиссии по промыслу китов, чтобы возобновить их коммерческую добычу. Соответствующее постановление было утверждено на заседании кабинета министров во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду информационное агентство Kyodo.

Уведомить комиссию о выходе Токио обязан до 1 января, и в этом случае Япония официально покинет организацию 30 июня 2019 года.

По данным Kyodo, Япония больше не будет заниматься промыслом китов в водах Антарктики, где есть опасность конфликта со странами региона, а станет вести его только в своей эксклюзивной экономической зоне. В настоящее время у Антарктиды находится японская флотилия из пяти специализированных судов, которая намерена добыть более 330 китов.