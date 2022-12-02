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СМИ: Токио, Лондон и Рим могут на следующей неделе объявить о разработке истребителя

СМИ: Токио, Лондон и Рим могут на следующей неделе объявить о разработке истребителя Власти Японии, Великобритании и Италии могут на следующей неделе объявить о заключении соглашения по совместной разработке истребителя нового поколения.
Другие страны
2 декабря 2022 г. 07:49
СМИ: Токио, Лондон и Рим могут на следующей неделе объявить о разработке истребителя

Власти Японии, Великобритании и Италии могут на следующей неделе объявить о заключении соглашения по совместной разработке истребителя нового поколения.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

Тем самым Япония впервые займется крупным оборонным проектом, не привлекая к его реализации власти США. В свою очередь участие британской стороны в разработке истребителя может повысить значимость Лондона в азиатском регионе, подчеркивает Reuters.

Ожидается, что ведущая роль в проекте будет отведена японской компании Mitsubishi Heavy Industries и британской фирме BAE Systems. При этом в 2023 году задействованные стороны продолжат обсуждение по вопросу распределения ответственности и других аспектов предстоящей разработки.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Tokio, London və Roma gələn həftə birgə qırıcı hazırlayacaqlarını elan edə bilərlər"

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