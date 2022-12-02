СМИ: Токио, Лондон и Рим могут на следующей неделе объявить о разработке истребителя

Власти Японии, Великобритании и Италии могут на следующей неделе объявить о заключении соглашения по совместной разработке истребителя нового поколения.

Власти Японии, Великобритании и Италии могут на следующей неделе объявить о заключении соглашения по совместной разработке истребителя нового поколения.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters .

Тем самым Япония впервые займется крупным оборонным проектом, не привлекая к его реализации власти США. В свою очередь участие британской стороны в разработке истребителя может повысить значимость Лондона в азиатском регионе, подчеркивает Reuters.

Ожидается, что ведущая роль в проекте будет отведена японской компании Mitsubishi Heavy Industries и британской фирме BAE Systems. При этом в 2023 году задействованные стороны продолжат обсуждение по вопросу распределения ответственности и других аспектов предстоящей разработки.