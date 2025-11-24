Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    СМИ: Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 08:40
    СМИ: Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре

    Штаб-квартира федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар подверглась нападению террориста-смертника.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.

    По их информации, в ходе ответных действий силовики ликвидировали двух боевиков. В результате взрыва, по данным агентства Reuters, погибли три человека.

    Пакистан терракт боевики
    Лента новостей