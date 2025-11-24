СМИ: Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 08:40
Штаб-квартира федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар подверглась нападению террориста-смертника.
Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.
По их информации, в ходе ответных действий силовики ликвидировали двух боевиков. В результате взрыва, по данным агентства Reuters, погибли три человека.
Последние новости
08:40
СМИ: Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском ПешавареДругие страны
08:35
В Гонконге число заболевших лихорадкой чикунгунья достигло 70 человекДругие страны
08:19
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:12
Ученые зафиксировали отслаивание континентовНаука и образование
07:57
Фото
Гюльнар Сулейманова: Я очень взволнована, потому что впервые еду в наше селоВнутренняя политика
07:35
Жительница села Мамедбейли: Возвращение на родную землю - очень прекрасное чувствоВнутренняя политика
07:18
В Турции в результате ДТП пострадали 15 человекВ регионе
06:57
Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского районаВнутренняя политика
06:29