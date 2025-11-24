СМИ: Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре

Штаб-квартира федеральной полиции в пакистанском городе Пешавар подверглась нападению террориста-смертника.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.

По их информации, в ходе ответных действий силовики ликвидировали двух боевиков. В результате взрыва, по данным агентства Reuters, погибли три человека.