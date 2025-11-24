Pakistanda terrorçular polis qərargahının yaxınlığında partlayış törədiblər, ölənlər var
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 08:45
Pakistanın Peşəvər şəhərində terrorçu kamikadze federal polisin qərargahına hücum edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Dawn" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər yayıb.
Mənbələrin məlumatına görə, təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları cavab tədbirləri zamanı iki yaraqlını öldürüb. "Reuters" agentliyi partlayış nəticəsində üç nəfərin öldüyünü bildirib.
