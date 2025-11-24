Pakistanda terrorçular polis qərargahının yaxınlığında partlayış törədiblər, ölənlər var

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Pakistanın Peşəvər şəhərində terrorçu kamikadze federal polisin qərargahına hücum edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Dawn" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşları cavab tədbirləri zamanı iki yaraqlını öldürüb. "Reuters" agentliyi partlayış nəticəsində üç nəfərin öldüyünü bildirib.

    СМИ: Террористы устроили взрыв у штаб-квартиры полиции в пакистанском Пешаваре
    3 killed in suicide attack on paramilitary headquarters in Pakistan

