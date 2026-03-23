Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    СМИ: Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через Египет и Турцию

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 22:39
    СМИ: Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через Египет и Турцию

    Иран и США обменялись сообщениями для снижения напряженности через Египет и Турцию.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

    Он уточнил, что в Вашингтоне отказываются выполнять основные условия Тегерана по выплате компенсаций и "признанию агрессии" против иранской стороны. По утверждению источника, президент США Дональд Трамп не вправе устанавливать условия и сроки переговоров.

    "Вопрос о закрытии Ормузского пролива и установке мин остается открытым в ожидании любых безрассудных действий со стороны США", - заявил он.

    Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о прекращении боевых действий. По его словам, переговоры сторон продолжатся в течение недели.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    KİV: Tehranla Vaşinqton arasında Misir və Türkiyə vasitəsilə mesaj mübadiləsi olub
    22:48

    FT: Пакистан обеспечивал секретный канал связи Ирана и США

    22:39

    СМИ: Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через Египет и Турцию

    22:25

    Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили условия для переговоров с Ираном

    22:23

    КСИР заявил, что впервые применил ракету "Зульфикар" при ударах по базам США

    22:12

    В ЕС прокомментировали приостановку США ударов по энергосистеме Ирана

    21:52
    Азербайджан впервые участвовал в крупнейшем фестивале Люксембурга

    21:49

    Около 57 военных удалось спасти после крушения самолета в Колумбии - ОБНОВЛЕНО

    21:47

    Трамп заявил, что США с начала эскалации уничтожили 158 кораблей ВМС Ирана

    21:37

    Крис Райт: США намерены поставлять нефть на азиатские НПЗ и свести к минимуму спад в нефтепереработке

