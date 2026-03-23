СМИ: Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через Египет и Турцию

Иран и США обменялись сообщениями для снижения напряженности через Египет и Турцию.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Он уточнил, что в Вашингтоне отказываются выполнять основные условия Тегерана по выплате компенсаций и "признанию агрессии" против иранской стороны. По утверждению источника, президент США Дональд Трамп не вправе устанавливать условия и сроки переговоров.

"Вопрос о закрытии Ормузского пролива и установке мин остается открытым в ожидании любых безрассудных действий со стороны США", - заявил он.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о прекращении боевых действий. По его словам, переговоры сторон продолжатся в течение недели.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.