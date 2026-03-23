    KİV: Tehranla Vaşinqton arasında Misir və Türkiyə vasitəsilə mesaj mübadiləsi olub

    23 mart, 2026
    22:55
    KİV: Tehranla Vaşinqton arasında Misir və Türkiyə vasitəsilə mesaj mübadiləsi olub

    İranla ABŞ gərginliyi azaltmaq üçün Misir və Türkiyə vasitəsilə mesaj mübadiləsi aparıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı yüksək rütbəli İran rəsmisinə istinadən məlumat yayıb.

    O dəqiqləşdirib ki, Vaşinqton kompensasiyaların ödənilməsi və İran tərəfinə qarşı "təcavüzün etiraf edilməsi" ilə bağlı Tehranın əsas şərtlərini yerinə yetirməkdən imtina edir. Mənbənin iddiasına görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın danışıqların şərtlərini və müddətlərini müəyyən etmək hüququ yoxdur.

    "ABŞ tərəfindən hər hansı düşüncəsiz hərəkətlərin gözləntisi ilə Hörmüz boğazının bağlanması və minaların quraşdırılması məsələsi açıq qalır", - o bildirib.

    Daha əvvəl Tramp bildirib ki, Vaşinqton və Tehran son iki gün ərzində hərbi əməliyyatların dayandırılması barədə "çox yaxşı və məhsuldar danışıqlar" aparıblar. Onun sözlərinə görə, tərəflərin danışıqları həftə ərzində davam edəcək.

    Donald Tramp Hörmüz boğazı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    СМИ: Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через Египет и Турцию

    Son xəbərlər

    22:55

