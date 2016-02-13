СМИ: страны Восточной Европы пошли на открытую конфронтацию с Меркель

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Польша, Чехия и Словакия собираются поддержать Македонию, заявившую о закрытии границ с Грецией из-за потока беженцев, и блокировать так называемый "балканский маршрут", пишет немецкая газета Der Spiegel.

По данным издания, перечисленные страны Восточной Европы "пошли на открытую конфронтацию" с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в вопросе решения проблемы мигрантов.

"До тех пор пока общая европейская стратегия (по проблеме мигрантов) не выработана, защита своих границ государствами, расположенными на "балканском маршруте" законна", — считает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, слова которого приводит издание.

Он также добавил, что когда речь идет о проблемах Европы, нельзя полагаться на Турцию. Кроме того, Лайчак поставил под сомнение эффективность распределения турецких беженцев между странами Евросоюза. "Это лишь станет дополнительным стимулом для миграции", — заявил он.

В пятницу глава МИД Австрии Себастьян Курц в ходе визита в Скопье сообщил, что его страна закроет границы для беженцев, когда примет квоту в 37 тысяч человек, и тогда Македония должна будет остановить поток мигрантов. Министр иностранных дел добавил, что после приема квоты в 37 тысяч беженцев и закрытия границы Австрия направит под командование властей Македонии полицейские и военные силы и окажет другую необходимую помощь.

Словения и Хорватия уже направили своих полицейских в Македонию с целью усиления пограничного контроля, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".