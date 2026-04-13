    Другие страны
    • 13 апреля, 2026
    • 20:06
    СМИ: США задействовали более 15 военных кораблей в блокаде Ормуза

    Более 15 американских военных кораблей задействованы в блокаде Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленный американский источник.

    По его данным, на Ближнем Востоке развернуты авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным оружием, десантный корабль и ряд других боевых единиц. Отмечается, что эти корабли, в частности, способны нести вертолеты, которые могут использоваться для поддержки бортовых операций.

    Центральное командование ВС США ранее сообщило, что 13 апреля начнет морскую блокаду Ормузского пролива. Американские военные намереваются блокировать движение всех судов, которые направляются к портам Ирана, а также пытаются отойти от ее берегов.

    Последние новости

    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    17:16

    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Другие страны
    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    17:12

    В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

    Финансы
    Лента новостей