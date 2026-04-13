СМИ: США задействовали более 15 военных кораблей в блокаде Ормуза

Более 15 американских военных кораблей задействованы в блокаде Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленный американский источник.

По его данным, на Ближнем Востоке развернуты авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным оружием, десантный корабль и ряд других боевых единиц. Отмечается, что эти корабли, в частности, способны нести вертолеты, которые могут использоваться для поддержки бортовых операций.

Центральное командование ВС США ранее сообщило, что 13 апреля начнет морскую блокаду Ормузского пролива. Американские военные намереваются блокировать движение всех судов, которые направляются к портам Ирана, а также пытаются отойти от ее берегов.