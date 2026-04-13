Media: ABŞ Hörmüzün blokadasına 15-dən çox hərbi gəmi cəlb edib
- 13 aprel, 2026
- 20:17
Hörmüz boğazının blokadasına 15-dən çox ABŞ hərbi gəmisi cəlb olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin yüksək vəzifəli rəsmisinə istinadən "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti məlumat yayıb.
Onun məlumatına görə, Yaxın Şərqdə aviadaşıyıcı, idarəolunan raket silahlarına malik bir neçə esmines, desant gəmisi və bir sıra digər döyüş vahidləri yerləşdirilib. Qeyd olunur ki, bu gəmilər, xüsusən də, göyərtə əməliyyatlarına dəstək məqsədilə istifadə oluna bilən helikopterləri daşımaq qabiliyyətinə malikdir.
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı daha əvvəl aprelin 13-də Hörmüz boğazının dəniz blokadasına başlayacağını bildirmişdi. ABŞ hərbçiləri İran limanlarına doğru hərəkət edən, eləcə də onun sahillərindən uzaqlaşmağa çalışan bütün gəmilərin hərəkətini bloklamaq niyyətindədir.