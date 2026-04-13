İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 13 aprel, 2026
    • 20:17
    Media: ABŞ Hörmüzün blokadasına 15-dən çox hərbi gəmi cəlb edib

    Hörmüz boğazının blokadasına 15-dən çox ABŞ hərbi gəmisi cəlb olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin yüksək vəzifəli rəsmisinə istinadən "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti məlumat yayıb.

    Onun məlumatına görə, Yaxın Şərqdə aviadaşıyıcı, idarəolunan raket silahlarına malik bir neçə esmines, desant gəmisi və bir sıra digər döyüş vahidləri yerləşdirilib. Qeyd olunur ki, bu gəmilər, xüsusən də, göyərtə əməliyyatlarına dəstək məqsədilə istifadə oluna bilən helikopterləri daşımaq qabiliyyətinə malikdir.

    ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı daha əvvəl aprelin 13-də Hörmüz boğazının dəniz blokadasına başlayacağını bildirmişdi. ABŞ hərbçiləri İran limanlarına doğru hərəkət edən, eləcə də onun sahillərindən uzaqlaşmağa çalışan bütün gəmilərin hərəkətini bloklamaq niyyətindədir.

    Hörmüz boğazı ABŞ Esmines
    СМИ: США задействовали более 15 военных кораблей в блокаде Ормуза
    US deploys over 15 warships to blockade Hormuz

    Son xəbərlər

    Sosial müdafiə
    Foto

    Maliyyə
    Digər ölkələr
    Futbol
    Foto

    İqtisadiyyat
    Digər ölkələr
    Hadisə
    Energetika
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti