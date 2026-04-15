Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi Kölndə səyyar konsulluq xidmətləri həyata keçirəcək
- 15 aprel, 2026
- 18:50
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin "X" hesabında məlumat yayılıb.
"25-26 aprel 2026-cı il tarixində Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyi tərəfindən Köln şəhərində səyyar konsulluq xidmətinin göstərilməsi planlaşdırılır", - məlumatda bildirilib.
Almaniyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının nəzərinə!— Azerbaijan in Germany (@AzEmbGermany) April 15, 2026
