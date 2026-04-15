    Bakıda Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin qərargahı yaradılacaq

    Daxili siyasət
    • 15 aprel, 2026
    • 19:11
    Bakıda Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin qərargahı yaradılacaq

    Bakıda Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin qərargahı yaradılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qərar Parlament Şəbəkəsinin İstanbulda keçirilən 5-ci Konfransında qəbul olunub.

    50-yə yaxın ölkə və beynəlxalq təşkilatdan 130-a yaxın nümayəndənin iştirak etdiyi konfransda həmçinin İstanbul Bəyannaməsi qəbul olunub.

    Bundan başqa konfrans iştirakçıları Ərəb Parlamentinə Parlament Şəbəkəsində müşahidəçi statusunun verilməsi haqqında da qərar qəbul edib.

    Bakı Qoşulmama Hərəkatı Parlament İstanbul
    В Баку будет создана штаб-квартира Парламентской сети Движения неприсоединения

    Son xəbərlər

    20:52

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    Digər ölkələr
    20:38

    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    20:29

    Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:25

    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

    Region
    20:07

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    Digər ölkələr
    20:04

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    İqtisadiyyat
    20:01

    DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışır

    Region
    19:59

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    Digər ölkələr
    19:50
    Foto

    "Bahar Kuboku" uğrunda konkur yarışı başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti