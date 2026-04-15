В Баку будет создана штаб-квартира Парламентской сети Движения неприсоединения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на решение, принятое на 5-й конференции Парламентской сети в Стамбуле.

В конференции приняли участие около 130 представителей из почти 50 стран и международных организаций. Участники также приняли Стамбульскую декларацию и одобрили предоставление Арабскому парламенту статуса наблюдателя в Парламентской сети.