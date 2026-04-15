    İsrail Livanda atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi xəbərini təkzib edib- YENİLƏNİB

    15 aprel, 2026
    18:50
    İsrail Livanda atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi xəbərini təkzib edib- YENİLƏNİB

    İsrail İranın Livanda atəşkəs rejiminin qüvvəyə minməsi ilə bağlı iddialarını təkzib edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel"ə yüksək vəzifəli İsrail rəsmisi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Livanda heç bir atəşkəs yoxdur. O vurğulayıb ki, "Hizbullah" qruplaşmasının məhv edilməsi həm Livanın, həm də İsrailin maraqlarındadır.

    İsrail mənbələrinin məlumatına görə, ölkə hakimiyyəti atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi ilə bağlı heç bir sorğu almayıb.

    Bu gündən Livanda "Hizbullah" qruplaşması ilə İsrail arasında atəşkəs rejimi elan ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Mayadeen" telekanalı İran hökumətindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Tehranın göstərdiyi təzyiq sayəsində 2026-cı il aprelin 8-də elan edilmiş ABŞ və İran arasındakı ikihəftəlik barışığın müddəti başa çatana qədər Livanda bir həftə atəşkəs rejiminə riayət ediləcək.

    Mənbə qeyd edir ki, İsraili hərbi əməliyyatlardan çəkindirmək məsuliyyəti ABŞ-nin üzərinə qoyulacaq.

    Xatırladaq ki, fevralın 28-də ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Həmin gün zərbələr nəticəsində İranın ali rəhbəri Əli Xamenei öldürülüb. Cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib.

    "Hizbullah" İsraili raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə atəşə tutaraq İranın tərəfində müharibəyə qoşulduqdan sonra İsrail Müdafiə Ordusu radikal qruplaşmanın infrastrukturunun yerləşdiyi Livanın cənubuna və Beyrutun cənub ətraflarına zərbələr endirib və endirməkdə davam edir. İsrail, həmçinin Livanın cənubunda öz quru əməliyyatını genişləndirib.

    İran, ABŞ və onların müttəfiqləri 2026-cı il aprelin 8-nə keçən gecə ikihəftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Aprelin 14-də Vaşinqtonda ABŞ-nin himayəsi altında Livan-İsrail təmaslarının ilkin raundu keçirilmişdi, burada atəşkəs sazişinə nail olmaq məqsədilə sülh danışıqlarının başlama tarixi müəyyən edilməli idi. Nümayəndə heyətlərinə Livanın və İsrailin ABŞ-dakı səfirləri Nada Hammad-Muavvad və Yexiel Layter rəhbərlik edirdilər.

    Hizbullah qruplaşması Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    В Израиле опровергли установление режима прекращения огня в Ливане - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    20:52

    İtaliya Ukrayna ilə birgə PUA istehsalına maraq göstərir

    Digər ölkələr
    20:38

    İtaliya Sudana 30 milyon avroluq humanitar yardım ayıracaq

    Digər ölkələr
    20:29

    Parisdə Azərbaycana aid sərgi təşkil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    20:25

    Ərdoğan: Məktəbə silahlı hücumdan reytinq üçün istifadə edilməməsi vicdan borcdur

    Region
    20:07

    Meloni: Ukraynaya dəstək bizim mənəvi borcumuzdur

    Digər ölkələr
    20:04

    Bu ilin I rübündə qatarla daşınan qida məhsullarının həcmi artıb

    İqtisadiyyat
    20:01

    DMM: Bəziləri Türkiyənin dövlət qurumlarının işinə kölgə salmağa çalışır

    Region
    19:59

    Rütte: NATO bu il Ukraynaya 60 milyard dollar hərbi yardım verəcək

    Digər ölkələr
    19:50
    Foto

    "Bahar Kuboku" uğrunda konkur yarışı başa çatıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti