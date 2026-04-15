В Израиле опровергли установление режима прекращения огня в Ливане - ОБНОВЛЕНО

Израиль отверг утверждения Ирана о вступлении в силу режима прекращения огня в Ливане.

Как передает Report, об этом The Times of Israel сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

По его словам, никакого прекращения огня в Ливане нет. Он подчеркнул, что в интересах как Ливана, так и Израиля - ликвидация группировки "Хезболлах".

В то же время, по данным израильских источников, власти страны не получали никаких запросов о введении режима прекращения огня.

С сегодняшнего дня в Ливане будет объявлен режим прекращения огня между радикальной группировкой "Хезболлах" и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в правительстве Ирана.

По его данным, благодаря оказанному давлению Тегерана, в Ливане в течении недели будет соблюдаться режим прекращения огня до истечения срока двухнедельного перемирия между США и Ираном, объявленного 8 апреля 2026 года.

Источник отмечает, что на США будет "возложена ответственность по сдерживанию Израиля от боевых действий".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.