    • 15 апреля, 2026
    В Израиле опровергли установление режима прекращения огня в Ливане - ОБНОВЛЕНО

    Израиль отверг утверждения Ирана о вступлении в силу режима прекращения огня в Ливане.

    Как передает Report, об этом The Times of Israel сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

    По его словам, никакого прекращения огня в Ливане нет. Он подчеркнул, что в интересах как Ливана, так и Израиля - ликвидация группировки "Хезболлах".

    В то же время, по данным израильских источников, власти страны не получали никаких запросов о введении режима прекращения огня.

    С сегодняшнего дня в Ливане будет объявлен режим прекращения огня между радикальной группировкой "Хезболлах" и Израилем.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в правительстве Ирана.

    По его данным, благодаря оказанному давлению Тегерана, в Ливане в течении недели будет соблюдаться режим прекращения огня до истечения срока двухнедельного перемирия между США и Ираном, объявленного 8 апреля 2026 года.

    Источник отмечает, что на США будет "возложена ответственность по сдерживанию Израиля от боевых действий".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес и продолжает наносить удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    İsrail Livanda atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi xəbərini təkzib edib- YENİLƏNİB

    21:07

    В Париже организовали выставку, посвященную Азербайджану

    Kультурная политика
    21:03

    СМИ: США и Иран рассматривают продление перемирия еще на две недели

    Другие страны
    20:59

    Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструмент

    В регионе
    20:43

    В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/д

    Экономика
    20:30

    Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной

    Другие страны
    20:15

    Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь Судану

    Другие страны
    19:59

    Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионе

    В регионе
    19:58

    Мелони: Поддержка Украины - это наш моральный долг

    Другие страны
    19:58
    Фото

    Сахиба Гафарова: Проведение WUF13 в очередной раз подтверждает доверие к Азербайджану

    Внешняя политика
    Лента новостей