    СМИ: США ожидают участие 35-ти стран в создании Совета мира

    • 21 января, 2026
    • 17:31
    В Вашингтоне ожидают, что на церемонии, посвященной созданию "Совета мира", будут присутствовать представители 35 стран из 50 приглашенных на мероприятие.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.

    "На церемонии подписания в Давосе (22 января - ред.), посвященной инициативе президента США Дональда Трампа Совет мира, ожидается присутствие примерно 35 из 50 приглашённых стран" - заявил телеканалу высокопоставленный представитель американской администрации.

    Совет мира - инициатива Трампа, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что Совет пожизненно будет возглавлять сам Трамп.

    Ранее на приглашение американского президента войти в Совет дали согласие Азербайджан, Египет, Израиль, Аргентина, Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Казахстан, Марокко и ОАЭ.

    KİV: ABŞ Sülh Şurasının yaradılmasında 35 ölkənin iştirakını gözləyir

