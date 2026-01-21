İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: ABŞ Sülh Şurasının yaradılmasında 35 ölkənin iştirakını gözləyir

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 17:35
    KİV: ABŞ Sülh Şurasının yaradılmasında 35 ölkənin iştirakını gözləyir

    Vaşinqtonda Sülh Şurasının yaradılmasına həsr olunmuş mərasimdə tədbirə dəvət edilmiş 50 ölkədən 35-nin nümayəndələrinin iştirak edəcəyi gözlənilir.

    "Report" "İnterfaks"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

    "Davosda (22 yanvar - red.) ABŞ Prezidenti Donald Trampın Sülh Şurası təşəbbüsünə həsr olunmuş imzalanma mərasimində dəvət olunmuş 50 ölkədən təxminən 35-nin iştirakı gözlənilir", – ABŞ administrasiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsi telekanalа bildirib.

    Trampın Sülh Şurası təşəbbüsü Qəzza zolağından başlayaraq, bütün dünyada münaqişələrin həllinə yönəlib. Şuraya ömürlük olaraq Trampın rəhbərlik edəcəyi nəzərdə tutulur.

    Azərbaycan, Misir, İsrail, Argentina, Belarus, Macarıstan, Vyetnam, Qazaxıstan, Mərakeş və BƏƏ ABŞ Prezidentinin Şuraya daxil olmaqla bağlı dəvətini qəbul ediblər.

    ABŞ Sülh Şurası Donald Tramp
    СМИ: США ожидают участие 35-ти стран в создании Совета мира

    Son xəbərlər

    18:08

    Belçika klubunun futbolçularını daşıyan təyyarə Astana hava limanında problemlə üzləşib

    Futbol
    18:08

    Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycanın enerji sistemləri TRIPP çərçivəsində birləşdiriləcək

    Region
    18:04

    İsveç hərbçiləri təlimlərlə bağlı kəşfiyyatı başa çatdırıb və Qrenlandiyanı tərk edib

    Digər ölkələr
    17:53

    Azərbaycan Ukraynaya karbamid satışından qazancını kəskin artırıb

    ASK
    17:51

    "Moody`s" Azərbaycanın investisiya reytinqini təsdiqləyib

    Maliyyə
    17:42
    Foto
    Video

    Şabranda 14 yaşayış binası qəzalı vəziyyətə düşüb, icra hakimiyyəti təmir işlərinə başlanılacağını deyir

    Hadisə
    17:41

    Baş katib: Rusiyanın NATO ölkələrinə təhdidləri artıb

    Digər ölkələr
    17:39

    Azərbaycanın təsisçi üzv statusu - Regional aktordan qlobal tərəfdaşa transformasiya - ŞƏRH

    Analitika
    17:38

    Özbəkistan Prezidenti Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanmasında iştirak üçün Davosa yola düşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti