СМИ: США ожидают атаку Ирана и "Хезболлы" на Израиль 8-9 августа

США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения "Хезболла" на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8-9 августа.

США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения "Хезболла" на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8-9 августа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Первоначальные оценки предсказывали атаку в начале недели, но последние разведданные показывают, что любой ответ может быть отложен до вечера четверга или пятницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские чиновники "пытаются определить форму ответа Ирана", а также задаются вопросом, будет ли он включать скоординированный удар с "Хезболлой" или другими группами в Ираке или Йемене.

Как напоминает телеканал, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла дал понять, что и Иран, и "Хезболла" нанесут ответный удар, но оставил открытой возможность "крупномасштабной скоординированной атаки" с участием нескольких фронтов.