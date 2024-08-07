О нас

СМИ: США ожидают атаку Ирана и "Хезболлы" на Израиль 8-9 августа

СМИ: США ожидают атаку Ирана и "Хезболлы" на Израиль 8-9 августа США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения "Хезболла" на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8-9 августа.
Другие страны
7 августа 2024 г. 15:37
СМИ: США ожидают атаку Ирана и Хезболлы на Израиль 8-9 августа

США ожидают ответные действия Ирана и ливанского движения "Хезболла" на ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 8-9 августа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Первоначальные оценки предсказывали атаку в начале недели, но последние разведданные показывают, что любой ответ может быть отложен до вечера четверга или пятницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские чиновники "пытаются определить форму ответа Ирана", а также задаются вопросом, будет ли он включать скоординированный удар с "Хезболлой" или другими группами в Ираке или Йемене.

Как напоминает телеканал, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла дал понять, что и Иран, и "Хезболла" нанесут ответный удар, но оставил открытой возможность "крупномасштабной скоординированной атаки" с участием нескольких фронтов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ İran və “Hizbullah”ın avqustun 8-9-da İsrailə hücum edəcəyini gözləyir
Версия на английском языке US says Iran and Hezbollah may attack Israel on August 8-9

Другие новости из категории

Иран усилит ПВО в восточных районах страны
Иран усилит ПВО в восточных районах страны
7 августа 2024 г. 16:06
В Швеции зафиксировали самый высокий уровень безработицы со времен пандемии
В Швеции зафиксировали самый высокий уровень безработицы со времен пандемии
7 августа 2024 г. 15:54
Путин проводит совещание с членами правительства
Путин проводит совещание с членами правительства
7 августа 2024 г. 15:26
На западе Германии частично обрушился отель, погибли два человека
На западе Германии частично обрушился отель, погибли два человека
7 августа 2024 г. 14:37
Lufthansa продлила приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака
Lufthansa продлила приостановку полетов через воздушное пространство Ирана и Ирака
7 августа 2024 г. 14:29
ВВС США получили вертолет Boeing MH-139A для патрулирования ядерных объектов
ВВС США получили вертолет Boeing MH-139A для патрулирования ядерных объектов
7 августа 2024 г. 14:18
В МИД Израиля прошли обыски
В МИД Израиля прошли обыски
7 августа 2024 г. 14:05
Министр обороны Швеции заявил о проблемах с набором военнослужащих для НАТО
Министр обороны Швеции заявил о проблемах с набором военнослужащих для НАТО
7 августа 2024 г. 13:46
В Бангладеш полицейские отменили забастовку
В Бангладеш полицейские отменили забастовку
7 августа 2024 г. 13:35
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
7 августа 2024 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi