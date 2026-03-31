СМИ: США направляют еще один авианосец на Ближний Восток

США перенаправляют на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с USS George H. W. Bush, что создаст там беспрецедентную группировку из трех американских авианосцев.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальный источник.

Согласно информации, авианосец вышел с военно-морской базы Норфолк в штате Вирджиния во вторник и присоединится к уже находящейся в регионе ударной группе USS Abraham Lincoln, действующей в Аравийском море, и USS Gerald R. Ford, находящейся на ремонте в хорватском порту.

Переброска сил происходит на фоне рассмотрения президентом США Дональдом Трампом дальнейших вариантов военных действий против Ирана. На прошлых выходных в воды Ближнего Востока вошли десантные корабли с экспедиционным подразделением морской пехоты на борту.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.