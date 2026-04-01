İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqə daha bir aviadaşıyıcı gəmi göndərir

    Digər ölkələr
    • 01 aprel, 2026
    • 00:25
    KİV: ABŞ Yaxın Şərqə daha bir aviadaşıyıcı gəmi göndərir

    ABŞ "USS George H. W. Bush"un rəhbərlik etdiyi üçüncü aviadaşıyıcı zərbə qrupunu Yaxın Şərqə yönləndirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti rəsmi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, aviadaşıyıcı çərşənbə axşamı Virciniya ştatındakı "Norfolk" hərbi dəniz bazasından yola düşüb və artıq regionda olan, Ərəbistan dənizində fəaliyyət göstərən "USS Abraham Lincoln" zərbə qrupuna və Xorvatiya limanında təmirdə olan "USS Gerald R. Ford"a qoşulacaq.

    Qüvvələrin yerdəyişməsi ABŞ Prezidenti Donald Trampın İrana qarşı gələcək hərbi əməliyyat variantlarını nəzərdən keçirməsi fonunda baş verir. Ötən həftəsonu göyərtəsində dəniz piyadalarının ekspedisiya bölməsi olan desant gəmiləri Yaxın Şərq sularına daxil olub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Donald Tramp Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu Əli Xamenei
    Son xəbərlər

    01:36

    Futbol
    01:18

    Digər ölkələr
    01:04
    Foto

    Maliyyə
    00:52

    Futbol
    00:25

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqə daha bir aviadaşıyıcı gəmi göndərir

    Digər ölkələr
    00:04

    Region
    00:00

    Daxili siyasət
    23:46

    Digər ölkələr
    23:28
    Video

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti