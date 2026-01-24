СМИ: Следующий раунд переговоров в Абу-Даби запланировали на 1 февраля

Начало следующего раунда переговоров с участием представителей США, России и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Собеседник агентства заверил, что протоколы безопасности, которые разрабатываются для Украины по завершении войны, "очень прочные".

Отметим, что в пятницу и субботу в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.