İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    KİV: Əbu-Dabidə növbəti danışıqların fevralın 1-də keçirilməsi planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 21:36
    KİV: Əbu-Dabidə növbəti danışıqların fevralın 1-də keçirilməsi planlaşdırılır

    ABŞ, Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin iştirakı ilə danışıqların növbəti raundunun fevralın 1-də Əbu-Dabidə keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə adı açıqlanmayan amerikalı rəsmiyə istinadən "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    "Axios" jurnalisti Barak Ravid də eyni məlumatı yayıb. O, "X" hesabında yazıb: "ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında üçtərəfli danışıqlar gələn bazar günü (səkkiz gündən sonra) Əbu-Dabidə davam edəcək".

    Jurnalist həmçinin ABŞ administrasiyasının rəsmisinin qiymətləndirməsinə istinad edib. ABŞ rəsmisi hesab edir ki, Moskva və Kiyevin üçtərəfli danışıqlar aparmaq barədə razılığı irəliləyiş gördüklərini göstərir.

    "Reuters" agentliyinin mənbəyi də öz növbəsində münaqişədən sonra Ukrayna üçün hazırlanan təhlükəsizlik protokollarının çox möhkəm olduğuna əminlik verib.

    Qeyd edək ki, yanvarın 23-24-də Əbu-Dabidə Rusiya, ABŞ və Ukraynanın təhlükəsizlik məsələləri üzrə üçtərəfli işçi qrupunun ilk iclası keçirilib.

    Rusiya-Ukrayna Danışıqları BƏƏ
    СМИ: Следующий раунд переговоров в Абу-Даби запланировали на 1 февраля

    Son xəbərlər

    21:55

    Ryabkov: Rusiya Ukrayna danışıqlarında Ankoricin fundamental anlaşmalarını müdafiə edir

    Region
    21:36

    KİV: Əbu-Dabidə növbəti danışıqların fevralın 1-də keçirilməsi planlaşdırılır

    Digər ölkələr
    21:28

    Suriya XİN SDQ ilə atəşkəs müddətinin uzadılmadığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:13

    Orban: Aİ artıq Ukraynaya qoşun göndərilməsi haqqında sənədə malikdir

    Digər ölkələr
    21:03

    Minneapolisdə sərhəd xidməti əməkdaşının iştirakı ilə atışma baş verib

    Digər ölkələr
    20:43

    Çexiyanın Baş naziri yenidən ANO hərəkatının sədri seçilib

    Digər ölkələr
    20:24

    KİV: Xamenei Tehranda yeraltı bunkerdə gizlənir

    Region
    20:11
    Foto

    Naxçıvanda sərbəst güləş birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    19:56

    ABŞ Prezidenti: Narkokartellərə istənilən yerdə zərbə endirilə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti