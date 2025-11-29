Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в США

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 13:21
    СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в США

    Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов может возглавить украинскую делегацию в США на переговорах по мирному плану.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.

    "Мне сказали, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса", - написал журналист, добавив, что об этом "будет объявлено позже".

    Украина российско-украинская война переговоры Кирилл Буданов
    KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilər
    Elvis

    Последние новости

    13:53
    Фото

    В Лачыне организована экскурсия для иностранных гостей из СНГ

    Культура
    13:43

    Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастики

    Индивидуальные
    13:39
    Фото

    МЧС провело пожарные учения в Габалинском аэропорту

    Внутренняя политика
    13:33

    Албанезе стал первым премьером Австралии, вступившим в брак, находясь в должности

    Другие страны
    13:26

    Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дронов

    В регионе
    13:25

    В Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность

    Экология
    13:21

    СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в США

    Другие страны
    13:17

    Минэнерго Украины: Российская атака оставила без света более 600 тыс. потребителей

    Другие страны
    13:07

    Посол: Число азербайджанских студентов в Малайзии может удвоиться

    Наука и образование
    Лента новостей