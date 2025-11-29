СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в США
Другие страны
- 29 ноября, 2025
- 13:21
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов может возглавить украинскую делегацию в США на переговорах по мирному плану.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.
"Мне сказали, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса", - написал журналист, добавив, что об этом "будет объявлено позже".
Последние новости
13:53
Фото
В Лачыне организована экскурсия для иностранных гостей из СНГКультура
13:43
Фарид Гаибов переизбран президентом Европейской гимнастикиИндивидуальные
13:39
Фото
МЧС провело пожарные учения в Габалинском аэропортуВнутренняя политика
13:33
Албанезе стал первым премьером Австралии, вступившим в брак, находясь в должностиДругие страны
13:26
Танкер VİRAT в Черном море подвергся атаке дроновВ регионе
13:25
В Баку и на Абшероне ожидается переменная облачностьЭкология
13:21
СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в СШАДругие страны
13:17
Минэнерго Украины: Российская атака оставила без света более 600 тыс. потребителейДругие страны
13:07