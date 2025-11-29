СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в США

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов может возглавить украинскую делегацию в США на переговорах по мирному плану.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети Х.

"Мне сказали, что генерал Буданов направляется в США. Возможно, как руководитель переговорного процесса", - написал журналист, добавив, что об этом "будет объявлено позже".