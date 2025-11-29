İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 13:42
    KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilər

    Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kirill Budanov ABŞ-də sülh planı üzrə aparılacaq danışıqlarda nümayəndə heyətinə rəhbərlik edə bilər.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The Economist"in jurnalisti Oliver Kerroll "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Mənə deyiblər ki, general Budanov ABŞ-yə yollanır. Ola bilsin ki, danışıqlar prosesinin rəhbəri kimi", - jurnalist yazıb və əlavə edib ki, bu barədə daha sonra elan ediləcək.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi ABŞ
    СМИ: Руководитель ГУР может возглавить украинскую делегацию на переговорах в США

