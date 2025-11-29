KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilər
Digər ölkələr
- 29 noyabr, 2025
- 13:42
Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kirill Budanov ABŞ-də sülh planı üzrə aparılacaq danışıqlarda nümayəndə heyətinə rəhbərlik edə bilər.
"Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "The Economist"in jurnalisti Oliver Kerroll "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Mənə deyiblər ki, general Budanov ABŞ-yə yollanır. Ola bilsin ki, danışıqlar prosesinin rəhbəri kimi", - jurnalist yazıb və əlavə edib ki, bu barədə daha sonra elan ediləcək.
Son xəbərlər
14:20
AZAL "Airbus" təyyarələri ilə bağlı mümkün gecikmə ehtimalına münasibət bildiribİnfrastruktur
14:07
Borclu şəxs qismində axtarışda olan 300-dən çox şəxs saxlanılıbHadisə
14:05
Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi oktyabrda 1 % azalıbMaliyyə
13:56
"Qarabağ" Çempionlar Liqasında cari mövsüm 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edibFutbol
13:42
KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilərDigər ölkələr
13:38
Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıbDigər ölkələr
13:27
"Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurubFərdi
13:19
Accounting.Az Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaşBiznes
13:19