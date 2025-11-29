СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер 30 ноября проведут встречу с украинской делегацией.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По его данным, встреча состоится в американском штате Флорида. Других подробностей агентство не приводит. Согласно распространенному ранее пресс-службой Белого дома графику Трампа, президент США 30 ноября вернется в Вашингтон из штата Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго.

Ранее сообщалось, что украинская делегация, в которую вошли секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.