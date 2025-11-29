Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 23:02
    СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

    Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер 30 ноября проведут встречу с украинской делегацией.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

    По его данным, встреча состоится в американском штате Флорида. Других подробностей агентство не приводит. Согласно распространенному ранее пресс-службой Белого дома графику Трампа, президент США 30 ноября вернется в Вашингтон из штата Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация, в которую вошли секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица, отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана.

    Украина США Рустем Умеров Стив Уиткофф Марко Рубио
    KİV: Rubio, Uitkoff və Kuşner sabah Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər
    Elvis

    Последние новости

    23:41

    Axios: Офис президента Украины может возглавить Шмыгаль

    Другие страны
    23:24

    Пиастри выиграл квалификацию на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    23:10

    В доме Али Керимли обнаружен первоначальный вариант письма Рамиза Мехтиева

    Происшествия
    23:02

    СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

    Другие страны
    22:48

    СГБ допросила Али Керимли и Мамеда Ибрагима

    Происшествия
    22:44

    В Конго при крушении лодки на озере погибли десятки человек

    Другие страны
    22:27

    СМИ: Экс-президент Гвинеи-Бисау переехал в столицу Конго

    Другие страны
    22:26

    В США задержали афганца по обвинению в создании террористической угрозы

    Другие страны
    22:11

    Эрдоган: Турция продолжит проводить текущую политику на Ближнем Востоке

    В регионе
    Лента новостей