İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    KİV: Rubio, Uitkoff və Kuşner sabah Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 23:24
    KİV: Rubio, Uitkoff və Kuşner sabah Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər

    ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio, Donald Trampın xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkoff və prezidentin kürəkəni Cared Kuşner noyabrın 30-da Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüş keçirəcəklər.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ABŞ administrasiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsi bildirib.

    Onun sözlərinə görə, görüş ABŞ-nin Florida ştatında baş tutacaq. Agentlik əlavə detalları açıqlamayıb. Ağ Evin mətbuat xidməti tərəfindən daha əvvəl yayılan Trampın qrafikinə əsasən, ABŞ prezidenti sabah Florida ştatındakı Mar-a-Laqo malikanəsindən Vaşinqtona qayıdacaq.

    Bundan əvvəl məlum olub ki, Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov və xarici işlər nazirinin birinci müavini Sergey Kisliçanın daxil olduğu nümayəndə heyəti sülh planının müzakirəsini davam etdirmək üçün ABŞ-yə yola düşüb.

    ABŞ Ukrayna Sülh planı Florida
    СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер 30 ноября встретятся с украинской делегацией

    Son xəbərlər

    23:34

    "Formula 1" üzrə Qətər Qran-prisində təsnifat mərhələsinin qalibi müəyyənləşib

    Formula 1
    23:24

    KİV: Rubio, Uitkoff və Kuşner sabah Ukrayna nümayəndə heyəti ilə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    23:09

    Əli Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyevin məktubunun ilkin redaktə variantı aşkarlanıb

    Hadisə
    23:06

    Konqoda qayıq qəzası nəticəsində onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    22:54

    ABŞ-də Əfqanıstan vətəndaşı terror təhdidi ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:47

    Əli Kərimli və Məmməd İbrahimli DTX-də dindiriliblər

    Hadisə
    22:32

    Ramiz Mehdiyevlə bağlı qüvvələrin aktivliyi təhlükəsizlik xidmətlərinin diqqət mərkəzindədir - RƏY

    Daxili siyasət
    22:26

    KİV: ABŞ-nin "Artemis II" təyyarəsi Qara dəniz üzərində müşahidə aparır

    Digər ölkələr
    22:06

    ABŞ Ukraynaya "Tomahawk" raketləri əvəzinə gömrük rüsumlarından azad olunmağı tövsiyə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti