СМИ: Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня
- 30 октября, 2025
- 17:03
Рейтинг доверия президенту Франции Эмманюэлю Макрону упал до рекордных 11%.
Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro.
По информации издания, рейтинг Макрона снизился за последний месяц на 5 процентных пунктов, и на данный момент является худшим показателем, сопоставимым с рейтингом экс-президента страны Франсуа Олланда.
Газета отмечает, что в то же время рейтинг премьер-министра Себастьяна Лекорню за месяц вырос на 5 процентных пункта - до 26%.
Опрос проводился 26-28 октября, в нем приняли участие 1 тыс. граждан Франции.
