    СМИ: Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 17:03
    Рейтинг доверия президенту Франции Эмманюэлю Макрону упал до рекордных 11%.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Le Figaro.

    По информации издания, рейтинг Макрона снизился за последний месяц на 5 процентных пунктов, и на данный момент является худшим показателем, сопоставимым с рейтингом экс-президента страны Франсуа Олланда.

    Газета отмечает, что в то же время рейтинг премьер-министра Себастьяна Лекорню за месяц вырос на 5 процентных пункта - до 26%.

    Опрос проводился 26-28 октября, в нем приняли участие 1 тыс. граждан Франции.

    Эмманюэль Макрон Себастьян Лекорню Франция рейтинг
    KİV: Makronun reytinqi rekord dərəcədə aşağı düşüb

