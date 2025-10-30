İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    KİV: Makronun reytinqi rekord dərəcədə aşağı düşüb

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:20
    KİV: Makronun reytinqi rekord dərəcədə aşağı düşüb

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makrona etimad reytinqi rekord səviyyəyə - 11 %-ə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" qəzeti məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, E.Makronun reytinqi son ay ərzində 5 faiz bəndi azalıb.

    Qəzet qeyd edib ki, eyni zamanda Baş nazir Sebastian Lekornyunun reytinqi bir ay ərzində 5 faiz bəndi artaraq 26 %-ə çatıb.

    Bildirlib ki, sorğu 26-28 oktyabr tarixlərində, 1000 vətəndaş arasında keçirilib.

    СМИ: Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня

