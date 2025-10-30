KİV: Makronun reytinqi rekord dərəcədə aşağı düşüb
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 17:20
Fransa Prezidenti Emmanuel Makrona etimad reytinqi rekord səviyyəyə - 11 %-ə düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" qəzeti məlumat yayıb.
Nəşrin məlumatına görə, E.Makronun reytinqi son ay ərzində 5 faiz bəndi azalıb.
Qəzet qeyd edib ki, eyni zamanda Baş nazir Sebastian Lekornyunun reytinqi bir ay ərzində 5 faiz bəndi artaraq 26 %-ə çatıb.
Bildirlib ki, sorğu 26-28 oktyabr tarixlərində, 1000 vətəndaş arasında keçirilib.
