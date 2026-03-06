İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Neftçi" Murad Məmmədovun "Aris"ə transferi ilə bağlı iddiaları təkzib edib

    Futbol
    • 06 mart, 2026
    • 13:21
    Neftçi Murad Məmmədovun Arisə transferi ilə bağlı iddiaları təkzib edib

    "Neftçi" klubu futbolçusu Murad Məmmədovun Kipr təmsilçisi "Aris"in maraq dairəsinə düşməsinə münasibət bildirib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "ağ-qaralar"ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.

    O, yazılanların həqiqəti əks etdirmədiyini söyləyib:

    "Murad Məmmədov "Neftçi"nin yetirməsidir, hazırda da müqavilə ilə kluba məxsusdur. Adı bir çox klubla yanaşı hallansa da, bütün bunlar həqiqəti əks etdirmir. Heç bir rəsmi təklifdən söhbət gedə bilməz".

    Xatırladaq ki, 19 yaşlı cinah oyunçusu 2024-cü ildən "Neftçi"nin əsas komandasındadır. Hazırda onun müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar davam edir.

