"Neftçi" Murad Məmmədovun "Aris"ə transferi ilə bağlı iddiaları təkzib edib
Futbol
- 06 mart, 2026
- 13:21
"Neftçi" klubu futbolçusu Murad Məmmədovun Kipr təmsilçisi "Aris"in maraq dairəsinə düşməsinə münasibət bildirib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq "ağ-qaralar"ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Asəf Zeynallı açıqlama verib.
O, yazılanların həqiqəti əks etdirmədiyini söyləyib:
"Murad Məmmədov "Neftçi"nin yetirməsidir, hazırda da müqavilə ilə kluba məxsusdur. Adı bir çox klubla yanaşı hallansa da, bütün bunlar həqiqəti əks etdirmir. Heç bir rəsmi təklifdən söhbət gedə bilməz".
Xatırladaq ki, 19 yaşlı cinah oyunçusu 2024-cü ildən "Neftçi"nin əsas komandasındadır. Hazırda onun müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar davam edir.
Son xəbərlər
14:00
Pakistan Əfqanıstanla danışıqlar üçün şərt qoyubDigər ölkələr
13:46
XİN başçısı: İranda vətəndaşları olan 50-dən çox ölkə təxliyə üçün Azərbaycana müraciət edibXarici siyasət
13:43
Ceyhun Bayramov: İran tərəfi məsələni araşdırmağa ciddi şəkildə söz verdi, biz də nəticələri gözləyirik - ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
13:43
Türkiyə Superliqasının 2026/2027 mövsümünün start tarixi məlum olubFutbol
13:39
Foto
AFAQ layihəsi çərçivəsində Füzulidə qadın fermerlərə avadanlıqlar verilibASK
13:38
Moldova XİN rəhbəri Ceyhun Bayramovu Kişineuya dəvət edibDigər
13:37
Moldova Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayırXarici siyasət
13:36
Azərbaycan İrandan bütün diplomatik heyətini çıxarırXarici siyasət
13:35