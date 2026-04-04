СМИ: Разведка США указала на возможный рост влияния Ирана в регионе после конфликта

Отчеты американских разведывательных служб свидетельствуют о том, что операция США и Израиля против Ирана может привести к росту влияния Тегерана в регионе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Иран вряд ли в ближайшее время откроет Ормузский пролив, рассматривая контроль над ним как "единственный настоящий рычаг давления на США".

Как отмечается, война, направленная на ослабление Ирана, может, напротив, усилить его позиции, продемонстрировав способность угрожать ключевому морскому маршруту.

Эксперты считают, что контроль над поставками энергоресурсов через пролив "гораздо действеннее, чем даже ядерное оружие".

В Белом доме при этом заявили, что президент США Дональд Трамп "уверен, что пролив будет открыт очень скоро".

Аналитики также предупреждают, что возможная операция США по установлению контроля над проливом связана с серьезными рисками, поскольку Иран способен наносить удары по американским силам ракетами и беспилотниками с собственной территории.