Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    СМИ: Разведка США указала на возможный рост влияния Ирана в регионе после конфликта

    Другие страны
    • 04 апреля, 2026
    • 06:43
    Отчеты американских разведывательных служб свидетельствуют о том, что операция США и Израиля против Ирана может привести к росту влияния Тегерана в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По их данным, Иран вряд ли в ближайшее время откроет Ормузский пролив, рассматривая контроль над ним как "единственный настоящий рычаг давления на США".

    Как отмечается, война, направленная на ослабление Ирана, может, напротив, усилить его позиции, продемонстрировав способность угрожать ключевому морскому маршруту.

    Эксперты считают, что контроль над поставками энергоресурсов через пролив "гораздо действеннее, чем даже ядерное оружие".

    В Белом доме при этом заявили, что президент США Дональд Трамп "уверен, что пролив будет открыт очень скоро".

    Аналитики также предупреждают, что возможная операция США по установлению контроля над проливом связана с серьезными рисками, поскольку Иран способен наносить удары по американским силам ракетами и беспилотниками с собственной территории.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Разведка США
    KİV: ABŞ kəşfiyyatı münaqişədən sonra İranın regiondakı nüfuzunun arta biləcəyinə işarə edib
    Media: US intelligence points to possible rise in Iran's regional influence after conflict

    Последние новости

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    Лента новостей