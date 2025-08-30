СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 21:21
Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить поездку в Китай, где он должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
По данным канцелярии индонезийского лидера, решение было принято "из-за внутренней ситуации в стране".
Отметим, что в Индонезии проходят массовые акции протеста, начавшиеся с демонстраций профсоюзов, которые требовали повышения зарплат, прекращения массовых увольнений и проведения реформы налогообложения. В результате пожара, устроенного протестующими в здании городского совета в городе Макассар на востоке Индонезии три человека погибли и пятеро пострадали.
