СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

    Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить поездку в Китай, где он должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    По данным канцелярии индонезийского лидера, решение было принято "из-за внутренней ситуации в стране".

    Отметим, что в Индонезии проходят массовые акции протеста, начавшиеся с демонстраций профсоюзов, которые требовали повышения зарплат, прекращения массовых увольнений и проведения реформы налогообложения. В результате пожара, устроенного протестующими в здании городского совета в городе Макассар на востоке Индонезии три человека погибли и пятеро пострадали. 

