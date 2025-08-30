KİV: İndoneziya Prezidenti ölkədəki iğtişaşlara görə Çinə səfərini ləğv edib
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 22:22
İndoneziya Prezidenti Prabovo Subianto İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 80-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etməli olduğu Çinə səfərini ləğv etmək qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
İndoneziya liderinin ofisinin məlumatına görə, bu qərar ölkədəki daxili vəziyyətə görə qəbul edilib.
Qeyd edək ki, İndoneziyada həmkarlar ittifaqlarının əmək haqlarının artırılması, kütləvi ixtisarlara son qoyulması və vergi islahatları tələbi ilə nümayişləri ilə başlayan kütləvi etirazlar davam edir. İndoneziyanın şərqindəki Makassar şəhərində şəhər şurası binasında etirazçılar tərəfindən törədilən yanğın nəticəsində üç nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb.
