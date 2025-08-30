    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    KİV: İndoneziya Prezidenti ölkədəki iğtişaşlara görə Çinə səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 22:22
    KİV: İndoneziya Prezidenti ölkədəki iğtişaşlara görə Çinə səfərini ləğv edib

    İndoneziya Prezidenti Prabovo Subianto İkinci Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 80-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlərdə iştirak etməli olduğu Çinə səfərini ləğv etmək qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    İndoneziya liderinin ofisinin məlumatına görə, bu qərar ölkədəki daxili vəziyyətə görə qəbul edilib.

    Qeyd edək ki, İndoneziyada həmkarlar ittifaqlarının əmək haqlarının artırılması, kütləvi ixtisarlara son qoyulması və vergi islahatları tələbi ilə nümayişləri ilə başlayan kütləvi etirazlar davam edir. İndoneziyanın şərqindəki Makassar şəhərində şəhər şurası binasında etirazçılar tərəfindən törədilən yanğın nəticəsində üç nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb.

    İndoneziya   Çin   İkinci Dünya müharibəsi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    СМИ: Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

