В Индонезии три человека погибли в результате поджога здания городского совета
- 30 августа, 2025
- 09:31
Три человека погибли и пятеро пострадали в результате пожара, устроенного протестующими в здании городского совета в городе Макассар на востоке Индонези
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в пятницу. Причины гибели людей пока не уточняются, однако сообщается, что они могли быть заблокированы внутри горящего здания.
По данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, пострадавшие в результате пожара госпитализированы. Двое из них получили травмы при попытке спастись, выпрыгивая из здания.
Пожар в здании уже потушен.
Протесты в Индонезии вспыхнули на этой неделе из-за уровня зарплат парламентариев. Они усилились 29 августа после того, как полицейская бронемашина сбила насмерть водителя мотоцикла, работавшего в сфере пассажирских перевозок.
Местные СМИ также сообщают о случаях мародерства в Джакарте, повреждении транспортной инфраструктуры, а также о демонстрациях в Бандунге и Джокьякарте.