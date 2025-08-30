В Индонезии три человека погибли в результате поджога здания городского совета

Три человека погибли и пятеро пострадали в результате пожара, устроенного протестующими в здании городского совета в городе Макассар на востоке Индонези

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в пятницу. Причины гибели людей пока не уточняются, однако сообщается, что они могли быть заблокированы внутри горящего здания.

По данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, пострадавшие в результате пожара госпитализированы. Двое из них получили травмы при попытке спастись, выпрыгивая из здания.

Пожар в здании уже потушен.

Протесты в Индонезии вспыхнули на этой неделе из-за уровня зарплат парламентариев. Они усилились 29 августа после того, как полицейская бронемашина сбила насмерть водителя мотоцикла, работавшего в сфере пассажирских перевозок.

Местные СМИ также сообщают о случаях мародерства в Джакарте, повреждении транспортной инфраструктуры, а также о демонстрациях в Бандунге и Джокьякарте.