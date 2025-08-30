İndoneziyada şəhər şurasının binası yandırılıb, üç nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb
- 30 avqust, 2025
- 09:49
İndoneziyanın şərqində yerləşən Makassar şəhərində etirazçıların şəhər şurası binasında törətdikləri yanğın nəticəsində 3 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb.
"Report" xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hadisə avqustun 29-da baş verib.
Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Aradan Qaldırılması Agentliyinin məlumatına görə, xəsarət alan şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib.
Bildirilib ki, binadakı yanğın artıq söndürülüb.
İndoneziyada etirazlar bu həftə parlament üzvlərinin maaşlarının yüksək olması səbəbindən başlayıb.
