    Премьер Японии решил уйти в отставку

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 10:36
    Премьер Японии решил уйти в отставку

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

    Отмечается, что такое решение он принял, чтобы избежать раскола в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

    В понедельник должны были быть подведены результаты опроса всех действующих депутатов от ЛДП и представителей региональных партийных организаций по вопросу о проведении досрочных выборов председателя партии. После провала на парламентских выборах в июле многие в партии призывали к отставке Исибы. 

