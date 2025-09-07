Премьер Японии решил уйти в отставку
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 10:36
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что такое решение он принял, чтобы избежать раскола в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
В понедельник должны были быть подведены результаты опроса всех действующих депутатов от ЛДП и представителей региональных партийных организаций по вопросу о проведении досрочных выборов председателя партии. После провала на парламентских выборах в июле многие в партии призывали к отставке Исибы.
Последние новости
11:55
Видео
В Товузе спасатели извлекли женщину-водителя из деформированного после ДТП автомобиляПроисшествия
11:54
При ночной атаке ВС РФ на Киев два человека погибли, 17 пострадали - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:44
NYT: Россия, Китай и КНДР угрожают военной промышленности НАТОДругие страны
11:40
Нариман Ахундзаде выведен из состава сборной АзербайджанаФутбол
11:30
Глава МИД Ирана остался доволен переговорами с МАГАТЭ в ВенеВ регионе
11:08
В Нахчыване зафиксирована 35-градусная жара, в ряде регионов прошли ливниЭкология
11:04
Глава МИД Украины заявил о серьезной эскалации после пожара в здании кабминаДругие страны
11:01
Минобороны Украины: Россия может атаковать Европу в ближайшие годыДругие страны
10:56