Премьер Японии решил уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что такое решение он принял, чтобы избежать раскола в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

В понедельник должны были быть подведены результаты опроса всех действующих депутатов от ЛДП и представителей региональных партийных организаций по вопросу о проведении досрочных выборов председателя партии. После провала на парламентских выборах в июле многие в партии призывали к отставке Исибы.